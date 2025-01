Zweiter Versuch: Reals neues Angebot für Alexander-Arnold

Real Madrid erwägt ein zweites Angebot für Trent Alexander-Arnold noch in diesem Januar. Das berichtet die englische ‚Times‘. Die Königlichen sind demzufolge weiter entschlossen, den Rechtsverteidiger ein halbes Jahr vor seinem Vertragsende vom FC Liverpool loszueisen. Ein erster Anlauf scheiterte, da die Reds den 26-Jährigen als zu wichtig im diesjährigen Meisterschaftskampf erachten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der Zeitung wäre Real bereit, rund 24 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler auf den Tisch zu legen und bereitet ein konkretes Angebot vor. Cheftrainer Carlo Ancelotti soll auf den Transfer drängen. Reals Bedarf an defensiver Verstärkung in der Transferperiode ist dringend, da Dani Carvajal (32) mit einer schweren Knieverletzung für die restliche Saison ausfällt und Lucas Vázquez (33) als sein Stellvertreter nicht die Qualität besitzt, die sich der Coach für den schweren Dreikampf mit Stadtrivale Atlético und dem FC Barcelona wünscht.

Ersatzkandidaten aus der Bundesliga

Dem Vernehmen nach steht der Abgang des Liverpooler Eigengewächses in die spanische Hauptstadt spätestens im Sommer bereits fest. Nach zwanzig Jahren im Klub möchte Alexander-Arnold ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen, zudem wird erwartet, dass der Flankenspezialist in Madrid auch gehaltstechnisch noch einmal einen Sprung machen wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte der Premier League-Klub weitere Offerten abblocken, wird der Wechsel am Saisonende ablösefrei vollzogen. Dann würde Liverpool zwar leer ausgehen, hätte aber noch deutlich mehr Zeit, sich auf den Abgang des Stammspielers vorzubereiten und Ersatz zu verpflichten. Als Kandidat wird unter anderem Jeremie Frimpong (24) von Bayer Leverkusen gehandelt.