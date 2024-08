„Gündogan wie van Bommel“ | 300 Millionen für sieben PL-Stars?

Déjà-vu für Barça

So schnell dreht sich der Wind. Ilkay Gündogan kam als gefeierter Kapitän des Champions League-Siegers zum FC Barcelona, jetzt wurde dem Ex-DFB-Spielführer die Tür gezeigt. Der Grund ganz Barça-like: Ein zu hohes Gehalt. Der Business Case der Katalanen passt hinten und vorne nicht. Dass Dani Olmo als neuer Superstar geholt wurde, aber noch immer nicht registriert werden konnte, spricht Bände. Gündogan steht vor der Rückkehr zu Manchester City und erinnert die katalanischen Medien an einen Fall, der schon ein paar Tage her ist.

„Gündogan wie van Bommel“, lautet ein heutiger Titel der ‚Mundo Deportivo‘. Auch Mark van Bommel, später Aggressive Leader des FC Bayern, wechselte 2005 ablösefrei und mit hohen Erwartungen von der PSV Eindhoven zu den Blaugrana. Gleich in der ersten Saison verflog die Euphorie um den Oranje-Star. Obwohl er für drei Jahre unterschrieben hatte (Gündogan für deren zwei plus Option), ging es nach einem schon wieder weiter nach München. Persönlich, um den Direktvergleich fortzusetzen, legte Gündogan (51 Spiele, 19 Scorerpunkte) bessere Zahlen auf, blieb aber ohne Titel. Van Bommel (38/13) dagegen wurde Meister und Champions League-Sieger.

Lese-Tipp

Zweiter Anlauf: Félix zurück bei Chelsea

Transferwahnsinn in 3, 2, 1…

Das englische Transferkarussell wird an den letzten Transfertagen dieses Sommers richtig Fahrt aufnehmen. Einige namhafte UK-Profis werden vermutlich noch den Klub wechseln. „Britische Talente im Wert von 250 Millionen Pfund (292 Millionen Euro) stehen in den nächsten zehn Tagen zum Transfer bereit“, stimmt der ‚Mirror‘ auf den großen Endspurt ein. Klangvolle Namen finden sich in der Auflistung der Boulevardzeitung wieder.

Ganz vorne dabei: Raheem Sterling, jahrelang einer der besten Offensivspieler der Premier League, heute beim FC Chelsea nicht mehr erwünscht. Dann ist da noch der Ex-Dortmunder Jadon Sancho, Dauer-Transferkandidat bei ManUnited und als Sterling-Nachfolger bei den Blues im Gespräch. Auch Mittelfeldspieler Scott McTominay könnte die Red Devils verlassen, vor allem Everton bemüht sich um den Schotten. Gleiches gilt für Newcastle United bei Innenverteidiger Marc Guéhi (Crystal Palace) und für Aston Villa bei Joe Gomez (FC Liverpool). Toon-Linksverteidiger Kieran Trippier wiederum könnte es erneut ins Ausland ziehen. Schon deutlich konkreter ist der 60-Millionen-Wechsel von Torjäger Ivan Toney vom FC Brentford zu Al Ahli.