Planänderung: Leipzig holt Klapija sofort

RB Leipzig zieht den Transfer von Dino Klapija vor. Wie ‚Sky‘ berichtet, hält sich das Sturmjuwel bereits in Leipzig auf, um die medizinischen Tests zu absolvieren. Ursprünglich war geplant, dass der 17-jährige Kroate erst im Sommer im Anschluss an eine Rückleihe zu NK Kustosija Zagreb in Leipzig aufschlägt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun gab es aber offenbar eine Planänderung, die zur Folge hat, dass Klapija kurzfristig schon für Leipzigs U19-Mannschaft eingeplant ist. Für die Dienste des Mittelstürmers zahlt RB dem Vernehmen nach mehr als fünf Millionen Euro an Kustosija. Auch Borussia Dortmund war an Klapija dran.