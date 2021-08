Brekalo: „Der Wechselwunsch wurde geäußert“

Josip Brekalo (23) will den VfL Wolfsburg in der laufenden Transferperiode verlassen. „Der Wechselwunsch wurde geäußert“, bestätigt Sportchef Marcel Schäfer gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘. Man könne sich damit allerdings erst konkret „auseinandersetzen, wenn sich ein Klub meldet“.

Interesse an Brekalo wurde in den vergangenen Wochen vor allem Klubs aus der spanischen La Liga nachgesagt. Atlético Madrid, Real Sociedad und Betis Sevilla hatten ihren Hut in den Ring geworfen, verfügen jedoch eigentlich nicht über das nötige Kleingeld, um die 15-Millionen-Forderungen der Wölfe zu erfüllen. Das ebenfalls interessierte Lazio Rom wiederum hat bis dato keine konkreten Schritte unternommen.

Vertraglich gebunden ist Brekalo noch bis 2023. Vor fünf Jahren war er für zehn Millionen Euro von Dinamo Zagreb gekommen und hatte sich nach einem Leihjahr beim VfB Stuttgart peu à peu als Stammkraft etabliert. Auf die ganz große Leistungsexplosion wartete man beim flinken Rechtsfuß allerdings vergeblich, sodass ein Abschied in sportlicher Hinsicht zu verschmerzen wäre.