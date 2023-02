Bundesliga: Die Topelf der Winter-Zugänge

Yann Sommer (34/8 Mio.)

von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern

Die Bayern reagierten mit der Verpflichtung des Schweizers auf den Beinbruch von Manuel Neuer. Bislang spielte Sommer tadellos. An keinem der drei Gegentore in vier Spielen trug er eine Schuld.

Josip Juranovic (27/8,5 Mio.)

von Celtic Glasgow zu Union Berlin

Bei der WM überzeugte der Rechtsverteidiger für Kroatien. Anschließend schlug Union zu, um den zu Borussia Dortmund gewechselten Julian Ryerson zu ersetzen und tätigte damit einen Rekordtransfer. Bislang lief Juranovic zweimal für die Eisernen auf und gab jeweils eine Torvorlage.

Moritz Jenz (23/Leihe

von Celtic Glasgow zu Schalke 04

Bei seinem Debüt gegen den 1. FC Köln (0:0) stabilisierte der Innenverteidiger die Schalker Deckung merklich und erzielte fast ein Tor. Schafft S04 das Wunder Klassenerhalt, greift eine Kaufoption über vier Millionen Euro für Jenz.

Daley Blind (32/ablösefrei)

von Ajax Amsterdam zum FC Bayern

Wie der am Kreuzband verletzte Lucas Hernández deckt Blind die linken Positionen der Abwehrkette ab. Die Rolle des niederländischen Nationalspielers ist klar definiert: Blind soll einspringen, falls Not am Mann ist. Eine hochwertige Alternative.

Philipp Max (29/Leihe)

von der PSV Eindhoven zu Eintracht Frankfurt

Die Eintracht hatte auf der linken Seite seit dem Abgang von Filip Kostic im vergangenen Sommer eine Baustelle, die nun der bundesligaerfahrene Max schließen soll. Im Sommer greift eine Kaufpflicht über zwei Millionen Euro.

João Cancelo (28/Leihe)

von Manchester City zum FC Bayern

Ein neuer Topstar für die Liga: Cancelo kam am Deadline Day nach München und erweitert die Optionen auf den Außenbahnen. Im Sommer kann der Portugiese für festgeschriebene 70 Millionen Euro gekauft werden.

Aïssa Laïdouni (26/4,1 Mio.)

von Ferencváros Budapest zu Union Berlin

Der Bundesliga-Zweite hat bei der WM offenbar aufmerksam zugeschaut. Denn neben Juranovic kam auch Laïdouni an die Alte Försterei. Der Mittelfeldspieler überzeugte in Katar für Tunesien und soll nun eine Mittelfeld-Alternative für Union werden.

Thomas Delaney (31/Leihe)

vom FC Sevilla zur TSG Hoffenheim

Nach eineinhalb Jahren in Andalusien kehrte der Ex-Bremer und -Dortmunder in die Bundesliga zurück. Nun soll er das Spiel der kriselnden TSG stabilisieren. Vorerst muss Delaney aber noch Fitnessrückstand aufholen.

Julien Duranville (16/8,5 Mio.)

vom RSC Anderlecht zu Borussia Dortmund

Erst 16 Jahre ist der Belgier alt. Trotzdem hatte er schon Einsätze für die Anderlecht-Profis. Auch in Dortmund ist der Flügelstürmer gleich für die erste Mannschaft eingeplant. Perspektivisch soll er ein wichtiger Spieler werden.

Ludovic Ajorque (28/6 Mio.)

von Racing Straßburg zu Mainz 05

In den vergangenen beiden Saisons sammelte die Sturm-Kante stolze 40 Scorerpunkte in der Ligue 1. Dass er nun nach Mainz wechselt, ist sicher dem Umstand geschuldet, dass es in der laufenden Spielzeit weniger gut lief (ein Tor). Nun will Ajorque sich in neuem Umfeld wieder in Form bringen.

Kasper Dolberg (25/Leihe)

von OGC Nizza zur TSG Hoffenheim

Einst wurde der Däne als eines der größten Mittelstürmer-Talente Europas gehandelt. Den Vorschusslorbeeren wurde Dolberg aber bislang nicht gerecht. Immerhin: Bei seinem TSG-Debüt im Pokal bei RB Leipzig (1:3) traf er als Joker per Kopf.

