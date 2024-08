Juventus: Neuer Vertrag für Bremer

Juventus Turin und Bremer haben sich auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt. Wie die Alte Dame bekanntgibt, wurde der Vertrag mit dem 27-jährigen Innenverteidiger vorzeitig bis 2029 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bremer wechselte im Sommer 2022 vom FC Turin zum Stadtrivalen. Dafür floss eine Ablöse in Höhe von 47 Millionen Euro. Die Investition hat sich gelohnt für Juve, denn Bremer avancierte gleich zum Leistungsträger und spielte sich so auch in den Kader der brasilianischen Nationalmannschaft.