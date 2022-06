Sevilla legt Preis für Koundé fest

Der FC Sevilla hat inzwischen eine genaue Preisvorstellung, bei der die Andalusier Abwehrprofi Jules Koundé ziehen lassen würden. Laut der ‚Marca‘ wären mindestens 65 Millionen Euro fällig, um den Innenverteidiger aus seinem bis 2024 gültigen Vertrag rauszukaufen. Der FC Chelsea hatte zuletzt mit gebotenen 50 Millionen Euro noch deutlich unter der Preisvorstellung von Sevilla gelegen.

Bei den Blues soll der 23-jährige Franzose mithelfen, die Abgänge von Antonio Rüdiger und Andreas Christensen in der Innenverteidigung zu kompensieren. Bei Sevilla würde der Koundé-Verkauf ebenfalls eine größere Lücke in die Defensive reißen. Mit Diego Carlos steht bereits ein Abgang in der Abwehrzentrale fest. Der 29-Jährige wechselt für 31 Millionen Euro zu Aston Villa.