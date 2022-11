Endo: „Ziel England noch immer im Kopf“

Wataru Endo (29) würde in seiner Karriere gerne nochmal in der Premier League auflaufen. „Das Ziel England habe ich noch immer im Kopf. Vor allem möchte ich einmal in der Champions League spielen, das sage ich ganz offen“, formuliert der Kapitän des VfB Stuttgart gegenüber dem ‚kicker‘ seine Karriereziele.

Der WM-Fahrer hat aber einen Spieler als Vorbild, für den sich ein Verbleib in der Bundesliga ausgezahlt hat: „Andererseits zeigt Makoto Hasebe in Frankfurt mit dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League, was alles möglich ist. Und ich fühle mich sehr wohl in Stuttgart. Der VfB hat vor 15 Jahren auch die Deutsche Meisterschaft geholt. Vielleicht ist das wieder möglich. Zunächst möchte ich mit dem VfB möglichst viel erreichen.“