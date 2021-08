Atlético holt Griezmann zurück | De Jong zu Barça

Die Sensationsrückkehr ist in trockenen Tüchern. Antoine Griezmann verlässt den FC Barcelona und schließt sich Atlético Madrid an. Die beteiligten Klubs verkünden, dass es sich um eine einjährige Leihe handelt, die per Option um ein weitere Saison ausgedehnt werden kann. Atlético zahlt das volle Gehalt des 30-Jährigen. Egal wie lange die Leihe dauert, besteht im Anschluss eine verpflichtende Kaufoption.

Laut Medienberichten liegt diese in Höhe von 40 Millionen Euro. 2019 war Griezmann für 120 Millionen von Atlético nach Barcelona gewechselt.

Für die finanziell gebeutelten Katalanen ist es nach Emerson Royal (Tottenham Hotspur) und Ilaix Moriba (RB Leipzig) bereits der dritte prominente Abgang am Deadline Day – und der mit Abstand spektakulärste. Mit der Leihe zu Atlético kehrt Griezmann zu seinem Ex-Klub zurück. Bereits zwischen 2014 und 2019 stand er für die Colchoneros auf dem Platz und schoss in insgesamt 257 Pflichtspielen 133 Tore.

De Jong wird Griezmann-Nachfolger

In Barcelona wird Luuk de Jong die Nachfolge von Griezmann antreten. Noch hat Barça die Verpflichtung des 31-jährigen Niederländers vom FC Sevilla nicht offiziell verkündet, doch die spanische La Liga bestätigte bereits offiziell, dass entsprechende Papiere fristgerecht eingereicht wurden. Laut Medienberichten handelt es sich um eine Leihe ohne Gebühr. Barça zahle aber das Gehalt des Ex-Gladbachers.