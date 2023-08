Kane schwärmt: Wie mich Tuchel von Bayern überzeugte

Harry Kane hat verraten, dass ein Treffen mit Thomas Tuchel eine große Rolle für seinen Transfer zum FC Bayern spielte. Im Interview mit der ‚Bild am Sonntag‘ sagt der englische Stürmer über seinen neuen Trainer: „Wir sind uns in der Premier League einige Male begegnet. Als wir uns im Sommer getroffen haben, hat mich sofort seine Energie beeindruckt. Thomas Tuchel strotzt vor Ideen, er hat eine tolle Persönlichkeit. Es ist mir wichtig, zum Trainer eine gute Beziehung zu haben. Der Grundstein dafür wurde früh gelegt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Was Kane besonders am Coach schätzt: „Thomas sagt dir seine Meinung offen ins Gesicht – und er will, dass du das genauso bei ihm machst. Das Menschliche sowie das Fachliche passt bei uns beiden einfach.“ Das wurde auch schon beim ersten Treffen im Frühsommer deutlich. „Da ging er schon sehr ins Detail: Wo er mich genau sieht und dass ich dem Team mehr Tiefe geben soll, also eine klarere Nummer 9 spielen würde als oftmals bei Tottenham. Dort war meine Rolle etwas anders, ich habe mich öfter zurückfallen lassen.“

Lese-Tipp

Neuer Sechser: Doch ein Happy End für Tuchel?

Den Wechsel aus der Premier League in die Bundesliga sieht Kane derweil nicht als Rückschritt. Der 30-Jährige begründet: „Ich habe gespürt, dass es für mich an der Zeit war, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Ich wollte diese Erfahrung, um Titel zu kämpfen, um die Champions League. Für einen so gigantischen Klub wie Bayern zu spielen, ist eine wahnsinnige Herausforderung. Ich habe weniger über die Liga, sondern über den FC Bayern nachgedacht.“ Am heutigen Sonntag (17:30 Uhr) bestreitet Kane gegen den FC Augsburg sein erstes Bundesliga-Heimspiel für den FCB.