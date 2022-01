Juve: Der Stand bei Ramsey & Arthur

Ob Juventus Turin Aaron Ramsey (31) in diesem Januar loswird, ist zur Stunde noch unklar. Wie die Redaktion des Transfermarkt-Experten Gianluca Di Marzio berichtet, steht mit dem FC Burnley ein Abnehmer bereit. Der Transfer könnte sofort in die Wege geleitet werden – Ramsey selbst allerdings habe sein Okay noch nicht gegeben.

Während der Waliser aber durchaus noch nach England wechseln könnte, scheint sich diese Hoffnung bei Mittelfeld-Kollege Arthur (25) zerschlagen zu haben. Laut Di Marzio sind die Verhandlungen zwischen Juve und dem interessierten FC Arsenal gescheitert. Wenn sich daran auf den letzten Metern nichts ändert, bleibt der Brasilianer wohl weiterhin in Turin.