Bayer-Abschied: Neue Spur bei Xhaka

Der AC Mailand galt lange als mögliches nächstes Ziel von Granit Xhaka, der bei Bayer Leverkusen nicht zwingend Teil des Umbruchs unter dem neuen Trainer Erik ten Hag sein möchte. Doch Milan holt stattdessen nun mit Luka Modric (39/Real Madrid) einen anderen Ü30-Strippenzieher, sodass das Interesse an Xhaka zuletzt erkaltet war.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Serie A könnte der 32-Jährige in diesem Sommer aber trotzdem landen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet nämlich, dass auch Juventus Turin den Schweizer Nationalmannschaftskapitän auf dem Zettel hat. Die eigentlichen Wunschkandidaten Sandro Tonali (25/Newcastle United) und Davide Frattesi (25/Inter Mailand) sind nur schwer zu bekommen, sodass man in Xhaka eine gute Marktgelegenheit sehe.

Bayers Sportchef Simon Rolfes betonte zwar zuletzt noch, dass der Schlüsselspieler der Doublesaison nach wie vor „ein sehr wichtiger Spieler“ für die Werkself sei. Der Tenor ist aber eigentlich, dass Leverkusen Xhaka keine Steine in den Weg legen möchte. Als mögliche Ablöse kursierten schon Zahlen zwischen acht und 15 Millionen Euro. Xhakas Vertrag im Rheinland ist noch bis 2028 datiert. Auch die Istanbuler Großklubs Galatasaray und Besiktas beobachten die Situation um den Linksfuß.