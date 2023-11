Gündogan-Berater räumt mit Gerüchten auf

Ilkay Gündogan hegt entgegen anderslautender Berichte aus der Türkei keinerlei Absichten, sich zeitnah mit einem möglichen Wechsel zu Galatasaray zu befassen. Entsprechende Berichte dementiert Gündogans Berater Ilhan Gündogan deutlich gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘: „Die Nachrichten, die in diesen Tagen in der Presse über Ilkay erschienen, spiegeln nicht die Wahrheit wider. Ich habe mich vor dem Bayern München-Spiel mit niemandem von Galatasaray getroffen, um über Ilkay zu sprechen. Es gab keine Entwicklung, kein Treffen.“

Auch ein Treffen mit den Gala-Bossen habe vor dem Champions League-Spiel gegen den FC Bayern (1:2) zumindest zu diesem Zwecke nicht stattgefunden, so Gündogan weiter: „Ich möchte das klarstellen. Weder ich noch Ilkay können verstehen, wie es zu dieser Nachricht kam. Ilkay ist sehr glücklich in Barcelona und konzentriert sich auf das, was er dort erreichen möchte und auf seine Ziele.“ Erst vor dieser Saison war Gündogan ablösefrei von Manchester City nach Katalonien gewechselt und ist dort bereits eine unverzichtbare Führungsfigur.