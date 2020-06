Arsenal macht vier Personalien fix

Der FC Arsenal bindet gleich vier Spieler an den Klub. Innenverteidiger David Luiz (33) verlängert seinen auslaufenden Vertrag vorzeitig um ein Jahr. Real Madrid-Leihgabe Dani Ceballos (23) bleibt weitere zwei Monate, um die Saison in England abzuschließen.

Darüber hinaus wird der bisherige Leihvertrag von Abwehrspieler Pablo Marí (26) bei Wiedereröffnung des Transferfensters in eine feste Anstellung umgewandelt. Der Spanier erhält nach Vereinsangaben ein „langfristiges Arbeitspapier“. Auch Cédric Soares (28), der bislang von Ligakonkurrent FC Southampton ausgeliehen war, wird festverpflichtet und mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet.

✍️ One-year deal for @DavidLuiz_4

✍️ Long-term deal for @PabloMV5

✍️ Long-term deal for @OficialCedric

✍️ Loan extension for @DaniCeballos46



