Medien: Hertha an Wendell interessiert

Bayer Leverkusen arbeitet daran, die linke Defensivseite zu verstärken. Sead Kolasinac vom FC Arsenal ist der Wunschkandidat, doch bevor der Ex-Schalker im Rheinland aufschlägt, müsste die Werkself eigentlich noch einen Linksverteidiger abgeben.

Wendell, der nach der Kolasinac-Ankunft in der Positionshierarchie nur noch auf Platz drei stehen würde, soll gehen. Laut der ‚Sport Bild‘ positioniert sich Hertha BSC als möglicher Abnehmer. Einem Bericht des Fachmagazins zufolge gab es bereits erste Gespräche und eine Interessensbekundung von Seiten der Berliner.

Günstige Ablöse

Sollte Wendell in den letzten Tagen des Transferfensters zur Hertha wechseln, gäbe es auch in der Mannschaft von Bruno Labbadia ein Überangebot an Linksverteidigern. Neben Marvin Plattenhardt steht den Berlinern Maximilian Mittelstädt zur Verfügung. Der 23-Jährige wurde zuletzt aber auch in der Zentrale eingesetzt und könnte bei einer Wendell-Verpflichtung dort dauerhaft einen Platz finden.

Der 27-jährige Brasilianer ist noch bis 2022 an Leverkusen gebunden. Als Ablöse wird wohl ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag fällig – für die Berliner wäre das zu stemmen.