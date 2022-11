Paulis Stürmersuche: „In guten Gesprächen“

Der FC St. Pauli fahndet nach einem neuen Stürmer. Wie der Sportliche Leiter Andreas Bornemann gegenüber ‚Sky‘ verrät, will man sich im Angriffszentrum verstärken und dafür auf dem Transfermarkt aktiv werden. „Wir waren schon mit einigen in ganz guten Gesprächen.“. Final sei allerdings noch nichts, so Bornemann.

Über das Anforderungsprofil, das der neue Mann mitbringen muss, sei man sich sich indes bereits im Klaren. St. Pauli fehlt ein Stürmer, „der mit einer Wucht vorne die vielen guten Ansätze und Hereingaben von Saliakas und Paqarada verwerten könnte“, weiß man bei den Hamburgern. Dennoch seien sich die Kiezkicker bewusst, dass solch ein Spieler „nicht an jeder Ecke“ zu finden ist.