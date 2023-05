Sündhaft teuer: Bayern will Rice

Der FC Bayern sucht für die kommende Saison einen neuen Abräumer vor der Abwehr. Gehandelt wurden zuletzt Casemiro (31/Manchester United) und Edson Álvarez (25/Ajax Amsterdam). Ein prominenter Name ist nun neu in der Verlosung.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Bayern Interesse an Declan Rice von West Ham United. Der 24-Jährige ist Stammspieler in der englischen Nationalmannschaft und füllt dort die Rolle des defensiven Sechsers aus, der seine Position hält. Rice ist robust und passsicher – genau das also, was die Bayern suchen. Insbesondere Trainer Thomas Tuchel soll vom 1,88 Meter-Mann angetan sein.

Doch es gibt ein größeres Problem: Rice ist sündhaft teuer. Nahezu allen englischen Topklubs wird Interesse am West Ham-Kapitän nachgesagt. Als Ablöseforderung kursierten zuletzt umgerechnet 114 Millionen Euro. Rice ist noch bis 2024 gebunden, die Hammers können und werden den Vertrag per Option bis 2025 verlängern.