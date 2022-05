Neymar: „Ich will bei PSG bleiben“

Neymar plant nach eigener Aussage keinen Abschied von Paris St. Germain. „Ich will bleiben. Keiner hat mit mir gesprochen aber von meiner Seite aus ist es klar, dass ich bleibe“, so der 30-jährige Superstar gegenüber dem Youtube-Channel ‚Oh My Goal‘.

Geht es also nach Neymar, wird er in der kommenden Saison mit PSG den nächsten Angriff auf den Champions League-Pokal starten. Die PSG-Boss hingegen wollten Neymar nach FT-Infos zuletzt loswerden. Es sei allerdings berücksichtigt, dass sich die Pariser im Sportmanagement neu aufstellen werden. Inwieweit das die Planungen mit dem Brasilianer beeinflusst, bleibt abzuwarten.