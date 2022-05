Hofmann wechselt nach Bochum

Philipp Hofmann spielt in der kommenden Saison in der Bundesliga. Wie der VfL Bochum mitteilt, kommt der Mittelstürmer ablösefrei vom Karlsruher SC und unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

Unter der Anzeige geht's weiter

VfL-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz freut sich auf den Neuzugang: „Philipp Hofmann verfügt über enorme physische Voraussetzungen, viel Erfahrung und ist torgefährlich. Dass er sehr anpassungsfähig ist, hat er auf seinen unterschiedlichen Stationen bewiesen und überall seine Tore erzielt oder vorbereitet.“

Bochum ist für den 29-jährigen Hofmann die erste Station in der Bundesliga. In der zweiten Liga traf der 1,95 Meter-Hüne zuletzt in vier Spielzeiten in Folge zweistellig und präsentierte sich zudem als guter Vorlagengeber.