Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Am Deadline Day kam Außenverteidiger João Cancelo (28) von Manchester City. Zunächst per Leihe, für den Sommer besitzt der Rekordmeister eine Kaufoption über 70 Millionen Euro. Zudem ging Marcel Sabitzer, ebenfalls auf Leihbasis, zu City-Stadtrivale United.

Union Berlin

Mit der Verpflichtung des vereinslosen Isco (30) landeten die Köpenicker beinahe einen Mega-Deal. Aufgrund von Unklarheiten beim Gehalt platze der Transfer in letzter Sekunde – trotz eines bereits bestandenen Medizinchecks.

RB Leipzig

Mittelfeld-Talent Tom Krauß (21) wird nach der Saison wohl wieder für RB auflaufen. Laut der ‚Sport Bild‘ hat der gebürtige Sachse sich im Falle eines Abstiegs von Schalke 04 bereits vertraglich zu einer Rückkehr nach Leipzig verpflichtet.

Borussia Dortmund

Thorgan Hazard (29) verbringt die Rückrunde in der Eredivisie. Der Belgier wird an die PSV Eindhoven verliehen. Eine Kaufoption besteht dem Vernehmen nach nicht.

SC Freiburg

Lukas Kübler (30) verlängerte erst kürzlich beim SC. Nun erhält der Rechtsverteidiger ein Sonderlob: „Lukas ist jetzt seit längerem verletzungsfrei und hat in dieser Zeit eindrücklich gezeigt, was in ihm steckt. Er hat in den gemeinsamen Jahren hart an sich gearbeitet und sich kontinuierlich weiterentwickelt“, sagte Sportdirektor Jochen Saier dem ‚SWR‘.

Eintracht Frankfurt

Phillip Max kommt per Leihe bis zum Sommer von der PSV Eindhoven. Für den Anschluss besteht dem Vernehmen nach eine Kaufpflicht. Dafür wurde die Leihe von Luca Pellegrini abgebrochen. Der Italiener zieht weiter zu Lazio Rom. Noch dazu verlängerte man am heutigen Freitag den Vertrag mit Torhüter Kevin Trapp bis 2026.

VfL Wolfsburg

Die Wölfe verabschieden ihren Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Der 58-Jährige hatte seinen Rückzug bereits länger angekündigt, als Nachfolger übernimmt der bisherige Sportdirektor Marcel Schäfer.

Borussia Mönchengladbach

Kapitän Lars Stindl (34) soll auch nach der Saison an Bord bleiben. „Wir wollen mit Lars verlängern“, bestätigt Sportdirektor Roland Virkus. Auch eine Rückkehr zum Karlsruher SC steht im Raum.

Bayer Leverkusen

Die Werkself hat Mittelfeld-Talent Gustavo Puerta (19) verpflichtet. Der Kolumbianer kommt vom Bogotá FC und unterschreibt bis 2028. Die kommenden eineinhalb Jahre verbringt Puerta auf Leihbasis beim 1. FC Nürnberg.

Werder Bremen

Die Grün-Weißen haben sich kurz vor Transferschluss mit Maximilian Philipp vom VfL Wolfsburg verstärkt. Der 28-Jährige schließt sich den Bremern auf Leihbasis bis zum Ende der Saison an.

FSV Mainz 05

Die 05er gaben unter der Woche den Abschied von Angelo Fulgini bekannt. Der 26-Jährige wechselt per Leihe mit anschließender Kaufpflicht nach Frankreich zum RC Lens. Der Mittelfeldmann beschert den Mainzern dem Vernehmen nach einen Geldregen in Höhe von 7,2 Millionen Euro.

1. FC Köln

„Ich kann mir vorstellen, auch über den Sommer hinaus beim FC zu spielen“, erklärte Julian Chabot unter der Woche im Rahmen einer Medienrunde. Stand jetzt würde der Innenverteidiger nach der Saison zu Sampdoria Genua in die Serie A zurückkehren.

TSG Hoffenheim

Die Sinsheimer haben kurz vor Transferschluss Thomas Delaney an Bord geholt. Der 31-jährige Mittelfeld-Arbeiter schließt sich den Hoffenheimern für die restliche Saison an.

FC Augsburg

Die Fuggerstädter haben sich auf den letzten Metern zweifach verstärkt. Sowohl Nathanaël Mbuku (20) als auch Renato Veiga (19) laufen künftig in der WWK Arena auf. Mbuku hat beim FCA einen Vertrag bis 2027 unterzeichnet. Veiga kommt zunächst auf Leihbasis, kann per Option auch festverpflichtet werden.

VfB Stuttgart

Auch die Schwaben haben sich Anfang der Woche noch einmal doppelt verstärkt. Genki Haraguchi (31) und Gil Dias (26) schnüren künftig ihre Fußballschuhe in Bad Cannstatt. Haraguchi hat bis 2024 unterschrieben, Dias bis 2025.

VfL Bochum

Lys Mousset hat seine Zelte an der Castroper Straße nach einem halben Jahr bereits wieder abgebrochen. Der 26-Jährige schließt sich für den Rest der Saison dem französischen Zweitligisten Olympique Nîmes an.

Hertha BSC

Tolga Cigerci ist zurück bei der Alten Dame. Der 30-Jährige hat in der Hauptstadt einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Bis zu 500.000 Euro lassen sich die Berliner die Dienste des Mittelfeldmanns kosten.

FC Schalke 04

Auch die Königsblauen haben am Deadline Day noch einmal ihren Kader verstärkt. Éder Balanta schließt sich den Knappen bis zum Saisonende an. Der 29-Jährige Sechser kommt auf Leihbasis vom FC Brügge.