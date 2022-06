U21-Keeper Mantl nach Duisburg?

Nico Mantl könnte in der kommenden Saison in der dritten Liga Spielpraxis sammeln. Wie ‚RevierSport‘ berichtet, befindet sich der MSV Duisburg im Rennen um den deutschen U21-Nationalkeeper (vier Einsätze). Mantl ist bei RB Salzburg aktuell nur die Nummer zwei und will sich verleihen lassen.

Interessenten soll es aus Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden geben. Auch die zweite Liga schloss Mantl zuletzt nicht aus. Liga drei wäre allerdings wohl eher eine Notlösung für den 22-Jährigen, der vor eineinhalb Jahren für zwei Millionen Euro aus Unterhaching nach Salzburg gewechselt war.