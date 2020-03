Valencia: Ferran Torres will nicht verlängern

Bei Ferran Torres vom FC Valencia stehen die Zeichen offenbar auf Abschied. Wie ‚Goal.com‘ berichtet, hat der 20-Jährige bereits mehrere Angebote für eine Ausdehnung seines bis 2021 datierten Vertrags abgelehnt. Demnach boten ihm die Fledermäuse eine beachtliche Gehaltserhöhung an – ohne Einigung. In den Reihen des FC Valencia kommt nun der Verdacht auf, dass Ferran mit anderen Vereinen in Kontakt stehen könnte. Neben Borussia Dortmund und Juventus Turin bekundet insbesondere der FC Barcelona Interesse.

Ferran wurde in der Jugend des FC Valencia ausbildet. 2018 schaffte der Spanier den Sprung in die Profimannschaft. In der aktuellen Saison zählt Ferran zu den Leistungsträgern. Nach bislang 35 Einsätzen stehen für den Rechtsaußen 13 Scorerpunkte (sechs Tore, sieben Vorlagen) zu Buche. Sollte Ferran demnächst nicht verlängern, ist ein Wechsel im Sommer wahrscheinlich.