Barça: Pedri offen für Vertragsverlängerung

Pedri und der FC Barcelona nähern sich bei Gesprächen über eine Vertragsverlängerung an. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ wissen die Barça-Offiziellen, dass die Bedingungen in Pedris aktuell gültigem Arbeitspapier, das er im Alter von 16 Jahren unterzeichnete, seinen Status im Team nicht widerspiegeln. Auch der inzwischen 18-jährige Spanier zeigt dem Bericht zufolge Interesse an einem langfristigen Verbleib bei den Katalanen.

Eigentlich hat Barcelona eine vereinsseitige Option, den Kontrakt von Pedri um zwei weitere Jahre zu verlängern. Diese Klausel entspricht allerdings nicht dem Regelwerk der UEFA und ist für Spieler unter 18 Jahren untersagt. Pedri soll aber keineswegs daran interessiert sein, die Klausel anzufechten, da Barça offenbar auch keine Absichten hat, die Option zu ziehen.