Raya lehnt Vertragsangebote ab

David Raya hat erste Vertragsangebote seines Arbeitgebers FC Brentford abgelehnt. In einem Interview mit dem Nachrichtenportal ‚PA‘ bestätigt der Torwart: „Vergangenes Jahr wurde mir ein neuer Vertrag angeboten und im Januar einer, aber wir haben uns nicht geeinigt.“ Der Kontrakt des 27-Jährigen läuft im Sommer aus.

Mit Brentford spielt Raya eine überraschend starke Saison, der Verein kämpft in der Premier League um die internationalen Ränge und belegt aktuell den siebten Platz. Für den Spanier steht der Erfolg mit der Mannschaft nun erstmal im Vordergrund, im Anschluss an die Saison sei alles offen: „Ich würde gerne sehen, was im Sommer passiert, aber ich bin glücklich in Brentford.“

