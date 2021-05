Gattuso übernimmt in Florenz

Gennaro Gattuso wird ab der kommenden Saison an der Seitenlinie des AC Florenz stehen. Wie der Verein offiziell bekanntgibt, wird der Weltmeister von 2006 der neue Trainer der Fiorentina.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gattuso wurde erst am Sonntagabend bei der SSC Neapel entlassen, nachdem seine Mannschaft die Qualifikation für die Champions League verpasst hatte. Mit Napoli gewann der Italiener in der Vorsaison den nationalen Pokal. Florenz ist für den 43-Jährigen bereits die dritte Trainerstation in der Serie A.