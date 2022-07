Xavi arbeitet an Messi-Rückkehr

„Ich wünschte, dass das Messi-Kapitel bei Barça noch nicht beendet ist. Ich denke, es liegt in unserer Verantwortung, dieses Kapitel zu öffnen, das noch nicht geschlossen wurde“, riss Joan Laporta am gestrigen Sonntag die Tür für einen Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona angelweit auf. Die ‚Sport‘ liefert nun neue Hintergründe, die die Worte des Präsidenten in neuem Licht erscheinen lassen.

Demnach macht sich hinter den Kulissen vor allem Trainer Xavi für eine Rückkehr des siebenfachen Weltfußballers stark. Der ehemalige kongeniale Mitspieler des Argentiniers sehe in in Messi den „Schlüssel zum Aufschwung des Vereins“. Mit dem 35-Jährigen soll der alte Glanz nach Barcelona zurückkehren.

Treffen wegen Messi-Rückkehr

Xavi soll daher Laporta gebeten haben, Messi zurückzuholen, wenn dessen Vertrag bei Paris St. Germain im kommenden Jahr endet. Demnach soll es bereits zu einem Gipfeltreffen zwischen den beiden Funktionären sowie dem technischen Sekretariat gekommen sein. Alle Seite sollen die Ideen befürworten.

PSG hat naturgemäß andere Pläne. Die Franzosen würden gerne den Vertrag des Superstars ausdehnen. Auf allzu viel Gegenliebe ist die Idee bei Messi bislang aber nicht gestoßen. Vor der WM in Katar will er keine Gespräche über einen neuen Kontrakt führen.

„Messi war alles, für Barça war er der beste Spieler der Geschichte, der effizienteste, nur vergleichbar mit Johan Cruyff in der Geschichte von Barça“, schwärmte Laporta zuletzt über den Wunderspieler. Gut möglich, dass La Pulga seine Karriere in blaugrana beenden wird.