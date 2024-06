VfB verleiht Milosevic erneut

Der VfB Stuttgart verleiht Mittelstürmer-Talent Jovan Milosevic auch in der kommenden Saison an den FC St. Gallen. Wie die Schwaben verkünden, wurde die Leihe um ein Jahr verlängert. Der 18-Jährige war im Januar zu den Schweizern gewechselt, verpasste dann aber Teile der Rückrunde mit einem Bänderriss. In seinem zweiten Jahr bei St. Gallen soll der Serbe an seine Leistungen aus dem Saisonendspurt anknüpfen.

„Jovan hat sich trotz anfänglichem Verletzungspech schnell beim FC St. Gallen zurechtgefunden und mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Eine Ausdehnung der Leihe ist deshalb für alle Beteiligten absolut sinnvoll. Wir werden Jovans Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen und wünschen ihm und dem FC St. Gallen eine erfolgreiche Saison“, so VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.