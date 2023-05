Davies-Berater bestätigt: „Einige Klubs sind interessiert“

Mehrere Klubs testen die Standhaftigkeit des FC Bayern bei Alphonso Davies. Wie dessen Berater Nick Huoseh bestätigt, ist das Interesse an seinem Klienten groß. „Eine Reihe von Vereinen ist an Davies interessiert, aber es gibt keine direkten Gespräche“, sagte Huoseh gegenüber dem kanadischen TV-Sender ‚TSN‘.

In den zurückliegenden Wochen war berichtet worden, dass Real Madrid und Manchester City Davies auf dem Radar haben. Auf einen Abgang des 22-jährigen Linksverteidigers müssen sich die Münchner aber nicht einstellen. „Davies hat noch zwei Jahre Vertrag. Bayern hofft, den Vertrag verlängern zu können. Noch ist nichts bestätigt“, so Huoseh weiter.

Gespräche laufen

In der Tat fand vor Wochen ein erstes Treffen zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Davies statt, um über einen neuen Vertrag zu reden. Beide Seiten wollen über 2025 hinaus zusammenarbeiten. Auch in dieser Saison zählt Davies zum Stammpersonal. Der pfeilschnelle Linksfuß absolvierte in dieser Saison 38 Pflichtspiele (elf Torbeteiligungen) und war vor seinem Muskelbündelriss auch unter Thomas Tuchel Stammspieler.