Prime-Lewy ist zurück: So hat Flick die Barça-Offensive perfektioniert

Der FC Barcelona grüßt nach neun Spieltagen in La Liga von der Tabellenspitze. Wesentlich für den Erfolg ist vor allem die extrem starke Offensive, die der neue Trainer Hansi Flick seit seiner Ankunft in Katalonien implementiert hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Was Barça so stark macht, welche taktischen Handkniffe Flick anwendet und wieso vor allem Robert Lewandowski aktuell in gehobenem Fußballalter von 36 Jahren seinen zweiten Frühling erlebt, das erfahrt ihr in diesem Video.

Lese-Tipp

Bericht: Klopp will vier Barça-Spieler zu RB holen