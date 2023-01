Doch kein Tausch: Depay im Anflug auf Atlético

Der Transfer von Memphis Depay zu Atlético Madrid ist offenbar so gut wie besiegelt. Wie die katalanische ‚Sport‘ berichtet, wird sich der niederländische Angreifer in den kommenden Stunden den Rojiblancos anschließen. Beim heutigen Mannschaftstraining des FC Barcelona war der 28-Jährige bereits nicht mehr anwesend.

Damit bekommt Depay ein halbes Jahr vor Vertragsende seinen Wechselwunsch erfüllt. Bei den Katalanen ist der Stürmer seit der Ankunft von Robert Lewandowski im Sommer nicht mehr gefragt. Lediglich zwei Partien in La Liga bestritt Depay in der laufenden Saison, in der Champions League fielen magere 15 Einsatzminuten ab. Die Transfersumme für den 86-fachen Nationalspieler fällt ein halbes Jahr vor dessen Vertragsende in Barcelona dementsprechend überschaubar aus.

Dem Bericht zufolge überweisen die Colchoneros zwischen drei und fünf Millionen Euro nach Katalonien. Eine Verrechnung beziehungsweise ein Tausch mit Flügelspieler Yannick Carrasco (29) scheint vom Tisch zu sein. Laut der ‚Sport‘ war Atleti nicht bereit, den Belgier in den Deal einzubinden. Carrascos Vertrag läuft wie der von Depay zum Saisonende aus.