BVB: Der 46-Millionen-Trumpf für die Rückrunde

Als „absoluter Wunschspieler“ von Trainer Nuri Sahin kam Maximilian Beier (22) im Sommer für 28 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zu Borussia Dortmund. In den Transfergesprächen zwischen Schwarz-Gelb und dem DFB-Kicker wurde laut ‚Sky‘ immer wieder auch die Option einer Doppelspitze mit Serhou Guirassy (28) – dem 18 Millionen Euro teuren anderen Offensivzugang des BVB – diskutiert. Doch es brauchte letztlich geschlagene vier Monate, eine Menge Geduld als Joker und zahlreiche Einsätze auf der Außenbahn, bis Beier endlich in seiner Paraderolle ran durfte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim 3:1-Sieg beim VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag bot Sahin aus der Personalnot heraus dann tatsächlich mal Guirassy und Beier Seite an Seite auf. Und der BVB zeigte in Halbzeit eins nicht nur eine der besten Saisonleistungen – sondern auch gleich, wie gut die Doppelspitze harmonieren kann.

Mustergültige BVB-Tore in Wolfsburg

So etwa beim 2:0 durch Beier: Der spielstarke Guirassy ließ sich aus der Spitze fallen und den Ball auf Julian Brandt klatschen, in die entstandene Lücke spritze der schnelle Beier, wurde mustergültig bedient und versenkte staubtrocken per Außenrist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und auch am 3:0 waren beide Stürmer beteiligt: Mit einem gut getimten Tiefenlauf drang Beier in den Strafraum ein, legte die Kugel zurück, Guirassy täuschte – wie er es uneigennützig so häufig tut – nur an und der dadurch völlig freie Brandt konnte in Seelenruhe vollenden

Beide mit Doppelspitzen-Vergangenheit

Dass Guirassy und Beier gut harmonieren, kommt wenig überraschend, denn beide spielten auch in der vergangenen Saison als Teil einer Doppelspitze. Guirassy erzielte an der Seite von Deniz Undav 28 Tore in 28 Ligaspielen für den VfB Stuttgart, während Beier als Partner von Wout Weghorst in seiner ersten vollen Erstligasaison 16 Mal einnetzte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Sonntag deuteten sie mehr als nur an, dass es sie es auch beim BVB zusammen können. So geben Guirassy und Beier Anlass zur Hoffnung, dass Dortmund im neuen Jahr mit der 46 Millionen Euro teuren Doppelspitze noch kräftig nach oben klettern und auch in der Champions League erneut Spuren hinterlassen kann.