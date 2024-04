Interesse an Simic: Scheitert Milan-Verlängerung?

Beim Versuch, den Vertrag mit Jan-Carlo Simic zu verlängern, könnte dem AC Mailand nun Ärger aus England drohen. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, buhlen der FC Fulham und der AFC Bournemouth um die Gunst des 18-jährigen Verteidigers, der vor seinem Engagement bei den Rossoneri beim VfB Stuttgart ausgebildet wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stand jetzt ist Simic noch bis 2025 an Milan gebunden. Die Verantwortlichen des italienischen Traditionsklubs wollen das Abwehrtalent aber gerne langfristig binden. Zudem spielt in den Überlegungen eine Rolle, Simic zu einem Klub zu verleihen, bei dem er gesetzt ist und in seinen jungen Jahren schon ausreichend Spielpraxis erhält.