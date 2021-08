Benfica: Lazaro zum Medizincheck

Valentino Lazaros Wechsel zu Benfica Lissabon nimmt weiter Form an. Wie ‚A Bola‘ berichtet, ist der Außenbahnspieler am Montagmorgen in Lissabon gelandet und soll heute den Medizincheck absolvieren. Im Anschluss steht die Vertragsunterzeichnung auf dem Plan. Dem Bericht zufolge wird der 25-Jährige für ein Jahr per Leihe von Inter Mailand zu Benfica wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Spielzeit war Lazaro auf Leihbasis Teil des Kaders von Borussia Mönchengladbach. Zuletzt wurde der österreichische Nationalspieler unter anderem mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Den Zuschlag erhält nun aber der portugiesische Rekordmeister.