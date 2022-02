Eintracht: Sow setzt kein Ultimatum

Djibril Sow knüpft eine mögliche Vertragsverlängerung bei Eintracht Frankfurt nicht an bestimmte Voraussetzungen. Der Einzug in den internationalen Wettbewerb sei kein notwendiges Kriterium, betont der Mittelfeldspieler im Interview mit dem ‚kicker‘: „So ein Ultimatum würde ich nicht setzen. Aber natürlich bin ich ambitioniert, und ich will auch, dass der Verein ambitioniert bleibt. Wenn wir jedes Jahr gegen den Abstieg spielen würden, müsste ich mich schon fragen, ob meine Ziele und die des Vereins zusammenpassen. Aber ich sehe hier mit den jungen Spielern, die bereits kamen, und weiteren, die noch folgen werden, immer noch viel Potenzial.“

Nach FT-Informationen hat die Eintracht bereits signalisiert, den bis 2024 datierten Vertrag Kontrakt vorzeitig verlängern zu wollen. Weitere Gespräche sollen folgen. Sow seinerseits kann sich ein künftiges Engagement in der Premier League gut vorstellen. „Die Premier League ist immer noch ein Traum von mir“, erklärt der 25-Jährige, stellt jedoch gleichzeitig klar: „Aber ich habe nie eine Karriereplanung gemacht, die vorsieht, dass ich nach zwei, drei Jahren wegmuss. Es müsste schon vieles passen, damit ich die Eintracht verlasse. Ich fühle mich hier sehr wohl, und der Verein nahm in den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung.“