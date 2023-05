Kein Ende in Sicht: Iniesta vor Klub-Wechsel?

Um Andrés Iniesta ist es etwas ruhiger geworden. Mit seinem Wechsel zu Vissel Kobe 2018 hat der 131-fache Nationalspieler Spaniens das Rampenlicht des europäischen Spitzenfußballs verlassen und sich auf ein Abenteuer eingelassen. Sein Kapitel in der japanischen Profiliga neigt sich nun dem Ende zu. Schluss machen will Iniesta aber scheinbar noch nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie das japanische News-Portal ‚Nikkan Sports‘ berichtet, wird der 38-Jährige seinen Vertrag in Kobe nicht erfüllen. Bis Ende 2024 wäre dieser noch gültig. Stattdessen will Iniesta nochmal eine neue Episode in seiner spektakulären Karriere starten. So sollen dem Mittelfeldstrategen Angebote aus dem Nahen Osten und den Vereinigten Staaten vorliegen.

Lese-Tipp

Wölfe aufgepasst: Arsenal mischt bei Sutalo mit

Zur Wahrheit gehört, dass Iniesta aufgrund seines Alters in der japanischen Liga nicht mehr auf höchstem Niveau mithalten kann. Das laufintensive Spiel liegt dem Techniker nicht mehr ideal. In der laufenden Spielzeit nahm Iniesta vorwiegend auf der Bank oder der Tribüne Platz. Lediglich vier Kurzeinsätze ohne Torbeteiligung stehen für den vierfachen Champions League-Sieger zu Buche.