Conte: PSG-Gerüchte „Fake News“

Antonio Conte hat erbost auf Meldungen reagiert, die ihn mit dem Trainerjob bei Paris St. Germain in Verbindung bringen. „Natürlich finde ich es gut, dass andere Vereine meine Arbeit schätzen, aber das ist eine Sache. Die Wahrheit ist, dass ich es nicht mag, wenn Leute versuchen, Nachrichten zu erfinden, nur um zu reden, nur um Probleme zu schaffen“, sagte der Italiener auf der heutigen Pressekonferenz von Tottenham Hotspur.

„Diese Art von Situation bringt mich zum Schmunzeln. Aber ich denke, dass auch die Leute, die etwas darüber berichten wollen, Respekt vor all den Menschen zeigen müssen, die in diese Situation verwickelt sind und nicht Fake News erfinden und eine Menge Lügen erzählen sollten“, so Conte weiter. Dabei betonte der 52-Jährige, sich ausschließlich auf seine Aufgabe bei den Spurs konzentrieren zu wollen. Contes Vertrag in London gilt noch bis 2023.