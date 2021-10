FC Bayern: Regelmäßiger Austausch mit Richards

Der FC Bayern verfolgt die Entwicklung von Chris Richards (21) bei der TSG Hoffenheim ganz genau. „Nach einigen Spielen bekomme ich Rückmeldung von Marco Neppe, dem Leiter der Münchner Scoutingabteilung, was ich gut und weniger gut gemacht habe“, erzählt der Innenverteidiger im ‚kicker‘. Richards, schon in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit an Hoffenheim verliehen, soll noch bis zum Saisonende für die Kraichgauer auflaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es war mein Wunsch, nach Hoffenheim zurückzukehren. Im Sommer stellte sich heraus, dass die Konkurrenz in München weiter sehr groß sein würde und ich längst nicht jedes Spiel spielen werde“, erläutert Richards, der bei der TSG in der Startelf gesetzt ist. „Der wichtigste Bereich, in dem ich mich noch verbessern muss“, sei die Konstanz, „das hat auch viel mit Erfahrung zu tun, genau deshalb bin ich nun in Hoffenheim, um viel Spielpraxis sammeln.“ Richards‘ Vertrag in München läuft bis 2025.