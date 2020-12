Mainz: Kunde muss operiert werden

Der FSV Mainz 05 muss längerfristig auf Pierre Kunde verzichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, unterzog sich der Mittelfeldspieler am heutigen Montag einer Knieoperation. Der 25-Jährige wird damit sechs Wochen ausfallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schon beim DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Bochum (2:5 n.E.) am 23. Dezember fiel Kunde mit Knieproblemen aus. In der Bundesliga stand der Kameruner seit dem dritten Spieltag in jeder Partie auf dem Platz – sechsmal von Beginn an.