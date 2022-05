Kohfeldt von Wolfsburg-Verbleib überzeugt

Florian Kohfeldt wird den VfL Wolfsburg voraussichtlich auch in der kommenden Saison trainieren. Der 39-Jährige rechnet nach Gesprächen mit der Vereinsführung fest mit einem Verbleib bei den Wölfen. Nach dem gestrigen Remis gegen den VfB Stuttgart (1:1) sagte er: „Wir treiben gemeinsam die Planungen voran und werden in dieser Konstellation, so ist mein Gefühl, in die neue Saison gehen. Ich bin da fest von überzeugt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ähnliche Töne waren zuvor auch von Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke zu vernehmen. Kohfeldts Bilanz ist mit einem Punkteschnitt von 1,08 sogar noch schlechter als diejenige von Vorgänger Mark van Bommel (1,15). Die Niedersachsen liegen derzeit auf dem enttäuschenden zwölften Rang – sicherten sich am Samstag jedoch zumindest definitiv den Klassenerhalt.