Mbappé bereitet England Albträume | Spaniens doppelter Luis

England legt Mbappé an die Kette

Am morgigen Samstagabend um 20 Uhr kommt es im letzten Viertelfinale zum prestigeträchtigem Duell zwischen England und Frankreich. Auf der Insel beherrscht das Aufeinandertreffen die Schlagzeilen. „Kyl vs. Kyle“, titelt der ‚Mirror‘ und sieht im Duell zwischen Kylian Mbappé und Kyle Walker den Schlüssel der Partie. Vor allem die Geschwindigkeit des PSG-Profis bereitet den Three Lions Kopfschmerzen – oder schlaflose Nächte. Der ‚Daily Star‘ und weitere Zeitungen geben Dayot Upamecanos Warnung an die Engländer weiter, sich vor dem Spiel genug Schlaf zu gönnen.

Nach Luis kommt Luis

In Spanien kehrt man die Scherben nach dem Aus im WM-Achtelfinale zusammen. Nationaltrainer Luis Enrique nahm am gestrigen Donnerstag als Konsequenz seinen Hut. „Es ist vorbei“, schreibt die ‚Sport‘ heute recht nüchtern, merkt aber auch an, dass es „eine intensive Etappe“ mit dem ehemaligen Barça-Coach war. Bei La Roja wird dennoch ein Luis auf der Bank sitzen. Luis de la Fuente, bisheriger U21-Nationalcoach der Spanier, übernimmt. Die ‚Marca‘ sieht im „Schmied der Champions“ eine gute Wahl. Mit der U19 sowie der U21 holte der 61-Jährige jeweils den EM-Titel. Auch die ‚as‘ schöpft „neue Hoffnung“.

The Last Dance

Die niederländische Presse zeigt sich heute von der sentimentalen Seite. Auf der ‚AD Sportwereld‘ zieren Lionel Messi und Louis van Gaal die Titelseite. Denn die beiden treffen sich am heutigen Freitagabend um 20 Uhr zum „letzten Tanz in Doha“. Während es für Messi aus Altersgründen die letzte WM sein wird, beendet van Gaal nach dem Turnier in Katar seine Laufbahn als Trainer. „Die Geschichte von zwei letzten Tricks. Wer führt diesen Tanz an?“, fragt die Sportzeitung.