VfB-Abgang: Die Krux bei Faghir

Der VfB Stuttgart würde Wahid Faghir (19) nach nur einem Jahr gerne wieder verkaufen. Dabei hoffen die Schwaben, die im Sommer 2021 investierte Ablöse von 3,5 bis 4,5 Millionen Euro wieder einzuholen.

Doch darin liegt die Krux: Faghir würde gerne nach Dänemark zurückkehren, doch dortige Topklubs wie Bröndby IF oder der FC Kopenhagen können sich nur eine Leihe leisten. In Stuttgart bestritt der Stürmer in der vergangenen Saison nur sechs Ligaspiele (ein Tor) und ist auch jetzt wieder weit hinten dran.