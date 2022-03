FC Bayern: Nagelsmann ruft Mazraoui an – Duo auf Schattenliste

In der vergangenen Woche reiste eine Delegation des FC Bayern um Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach Amsterdam, um Noussair Mazraoui ein Vertragsangebot vorzulegen. Dem Rechtsverteidiger von Ajax winken zehn Millionen Euro pro Saison – verhandelbar sei die Offerte nicht mehr.

Der Ball liegt nun beim 24-jährigen Rechtsverteidiger, der am Saisonende ablösefrei wechseln darf und bei dem auch der FC Barcelona, der AC Mailand und Borussia Dortmund vorstellig wurden. Entscheidungshilfe bekommt Mazraoui derweil nicht nur von Star-Berater Mino Raiola sondern auch von Julian Nagelsmann.

Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern-Insider‘ hervorgeht, hat der Bayern-Trainer persönlich zum Hörer gegriffen und ein Telefonat mit Mazraoui geführt. Der Marokkaner sei Münchens absolute Wunschlösung für rechts hinten. Zwei andere Spieler stünden dagegen nur auf der sogenannten „Schattenliste“.

Spence begehrt, Porro vom Markt

Djed Spence etwa sei zwar durchaus Thema, würde aber wohl nur als Perspektivspieler kommen. Der 21-Jährige ist aktuell innerhalb der zweiten englischen Liga vom FC Middlesbrough an Nottingham Forest verliehen. Zahlreiche Premier League-Klubs und andere Bundesligisten sind an Spence dran, entsprechend kostspielig wäre ein Transfer.

Auch Pedro Porro, derzeit von Manchester City an Sporting Lissabon verliehen, befindet sich auf dem Bayern-Radar. Der 22-jährige Spanier will aber dauerhaft in Lissabon bleiben und wäre für den FCB in diesem Sommer wohl ohnehin zu teuer. Anders als der ablösefreie Wunschspieler Mazraoui.