Bayern feuert Nagelsmann – Tuchel übernimmt

Der FC Bayern trennt sich mit sofortiger Wirkung von Julian Nagelsmann. Damit verlässt der 35-Jährige die Münchner nach knapp zwei Jahren. Zur Saison 2021/22 war Nagelsmann für 20 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Bayern gekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Cheftrainer des Rekordmeisters konnte Nagelsmann die deutsche Meisterschaft 2022 sowie zweimal den Superpokal gewinnen. Die Gründe für die nun erfolgte Trennung sind vielschichtig.

Lese-Tipp

FC Bayern: Die Lehre aus dem Nagelsmann-Rauswurf

„Als wir Julian Nagelsmann im Sommer 2021 für den FC Bayern verpflichtet haben, waren wir überzeugt, mit ihm langfristig zusammenzuarbeiten - und dies war auch bis zuletzt das Ziel von uns allen. Julian teilt unseren Anspruch, erfolgreichen und attraktiven Fußball zu spielen. Nun sind wir aber zu der Erkenntnis gekommen, dass sich die Qualität unseres Kaders – trotz der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr – zunehmend seltener gezeigt hat“, erläutert Oliver Kahn.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tuchel übernimmt sofort

Ein weiterer ist, dass sich Thomas Tuchel auf dem Markt befindet. Der 49-Jährige, seit September vereinslos, folgt umgehend auf Nagelsmann und unterschreibt bis 2025. Tuchel gewann mit dem FC Chelsea 2021 die Champions League. Ein Titel, der Nagelsmann mit Bayern verwehrt geblieben ist.

Hasan Salihamidzic sagt über das Vorgehen: „Das ist die schwierigste Entscheidung in meiner Zeit als sportlich Verantwortlicher des FC Bayern gewesen. Ich habe zu Julian vom ersten Tag an ein offenes, vertrauensvolles, freundschaftliches Verhältnis gehabt. Ich bedauere die Trennung von Julian. Aber nach gründlicher Analyse der sportlichen Entwicklung unserer Mannschaft speziell seit Januar und mit den Erfahrungswerten der Rückrunde in der Vorsaison haben wir jetzt gemeinsam entschieden, Julian freizustellen. Ich bin Julian sehr dankbar für das, was er für den FC Bayern getan hat und wünsche ihm alles Gute.“