FC Bayern: Neun Gründe für den Nagelsmann-Knall

In allen drei Wettbewerben hat der FC Bayern noch realistische Titelchancen – und trotzdem muss Trainer Julian Nagelsmann nach dem Sturz auf Platz zwei der Bundesliga überraschend gehen. Verschiedene Medien liefern einige Hintergründe zur Entscheidung.

Tuchel

Mit Thomas Tuchel zog ein vereinsloser Weltklasse-Trainer zu Jahresbeginn nach München. Laut ‚Bild‘ und ‚tz‘ sahen die Bayern nur noch jetzt die große Möglichkeit, den 49-Jährigen zu verpflichten, da dieser bereits in aussichtsreichen Gesprächen mit Tottenham Hotspur war. Auch Real Madrid hatte schon bei Tuchel angeklopft. Hätten die Bayern länger gezögert, wäre er womöglich vom Markt gewesen.

Punkte-Ausbeute

In der Bundesliga gingen die Bayern in der laufenden Saison schon zehnmal nicht als Sieger vom Feld. Diese Ausbeute ist den Bayern laut der ‚tz‘ zu gering.

Bundesliga-Spitze # Mannschaft Pkt Sp. S U VS Tore GT +/- 1 BVB 53 25 17 2 6 55 31 24 2 FC Bayern 52 25 15 7 3 72 27 45

Fehlende Entwicklung

Ebenfalls laut der ‚tz‘ wird die fehlende „Entwicklung von Mannschaft und einzelnen Spielern“ Nagelsmann angelastet. Das trifft auf einige Akteure wie Serge Gnabry oder Alphonso Davies sicherlich zu – andere wie Dayot Upamecano, Benjamin Pavard oder Jamal Musiala machten unter Nagelsmann jedoch große Sprünge nach vorne.

Zeitpunkt

Aktuell ist Länderspielpause, der eng getaktete Vereinsspielplan ist unterbrochen. Für die Bayern ist dieser Break laut der ‚Bild‘ die „perfekte Chance“ für einen Trainerwechsel. Nachfolger Tuchel hat so die Chance auf eine halbwegs geregelte Trainingswoche zur Vorbereitung.

Disziplin

Immer wieder rumorte es in den vergangenen Monaten beim Münchner FC Hollywood. Paris-Trip von Gnabry, Neuers Skandal-Interview und Sanés Verspätungen sorgten für Unruhe. Hatte Nagelsmann die Kabine nicht im Griff? Von mäßiger Stimmung im Team war immer wieder mal die Rede.

Saisonziele

Die Bayern sehen laut der ‚Bild‘ ihre Saisonziele gefährdet. In der Liga rutschte man nach dem 1:2 bei Bayer Leverkusen am Sonntag auf Platz zwei. Nach der Länderspielepause kommt es zum Kracher gegen Tabellenführer Borussia Dortmund. In der Champions League stehen die Knaller-Duelle gegen Manchester City an. Offenbar fehlte der Glaube, diese wichtigen Aufgaben noch mit Nagelsmann bewältigen zu können.

Auftreten

Der ‚kicker‘ unterstellt Nagelsmann den Willen, „der Star dieses Vereins sein zu wollen“ und eine „wenig seriöse Außendarstellung“. Tatsächlich gab sich der 35-Jährige gegenüber der Presse immer wieder gestellt komisch oder aber sehr auskunftsfreudig. Die Reporter freute es, die Bayern-Bosse offenbar weniger.

Skifahren

Nagelsmann nutzte die Länderspielpause für einen Skiurlaub im Zillertal, was bei Bossen und Spielern laut ‚Sky‘ gar nicht gut ankam. Schließlich mussten die Nicht-Nationalspieler trainieren.

Liebesbeziehung

Nagelsmann führt eine Beziehung mit der ‚Bild‘-Reporterin Lena Wurzenberger, die bis zum Bekanntwerden der Liaison über den FC Bayern berichtete. „Was nicht zu einem Vertrauensverhältnis beitrug“, urteilt der ‚kicker.‘