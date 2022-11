Juve: Karsdorp-Leihe mit Bedingungen

Rick Karsdorp könnte seine Karriere bei Juventus Turin fortsetzen, die Bianconeri knüpfen eine mögliche Leihe aber an Bedingungen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, zeigen die Turiner Interesse am aussortierten Niederländer, würden aber eine Leihe bis Saisonende nur zustimmen, wenn die AS Rom keine Leihgebühr verlangen würde.

Eine Kaufoption könnte Teil des Deals sein, diese soll aber an spezifische Leistungen des dreifachen niederländischen Nationalspielers gekoppelt sein. Roma-Trainer José Mourinho hatte Karsdorp kürzlich zur Persona non grata erklärt. „Im Januar wird er sich einen anderen Verein suchen müssen“, kündigte der Portugiese an. In der Ewigen Stadt steht der 27-jährige Rechtsverteidiger noch bis 2025 unter Vertrag.