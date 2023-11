Knallharte Strafe: Heftiger Punktabzug für Everton

Der FC Everton muss harte Konsequenzen für Verstöße gegen das Financial Fairplay der Premier League hinnehmen. Wie nun offiziell bekanntgegeben wurde, kassiert der Klub aus Liverpool eine Strafe in Form eines Punktabzugs: Von den bisher ohnehin schon spärlichen 14 Punkten werden zehn Zähler subtrahiert. Für die Toffees bedeutet dies, dass sie ab sofort punktgleich mit dem Tabellenschlusslicht FC Burnley sind.

Von Seiten des Vereins wurde dazu auch schon ein Statement veröffentlicht. Man sei „schockiert und enttäuscht“ über die Entscheidung der Kommission, heißt es. Everton bezeichnet die Sanktionen zudem als „unverhältnismäßig und ungerecht“. Berufung gegen die Entscheidung sei bereits über den Rechtsweg eingelegt worden.

Weiter erkenne der Klub den Vorwurf, man habe „nicht nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt“, nicht an. Zum Ende der Mitteilung an die Öffentlichkeit lassen die Toffees außerdem wissen: „Der Klub wird auch die Entscheidungen in allen anderen Fällen, die die Gewinn- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League betreffen, mit großem Interesse verfolgen.“ Ein Fingerzeig an Vereine wie Manchester City, die aufgrund von Verstößen gegen das FFP ebenfalls Strafen befürchten könnten.