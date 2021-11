Der Stand bei Mbappé

In 50 Tagen öffnet das Transferfenster. Der richtige Zeitpunkt für die spanische Presse, um einen neuerlichen Blick auf Kylian Mbappé zu werfen. Heuert der Stürmer im nächsten Sommer nun bei Real Madrid an? Was wollen die unterschiedlichen Parteien?

Paris St. Germain

Der französische Topklub hofft immer noch, Mbappé von einer Vertragsverlängerung zu überzeugen. Das jüngste Angebot mit einem Jahresgehalt von 25 Millionen Euro soll noch einmal erhöht werden. Nichts will man unversucht lassen, doch die Hoffnung schwindet mit jedem Tag. Es droht der Worst Case, ein ablösefreier Abgang.

Real Madrid

Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat sich an den Plänen der Königlichen nichts geändert. Mbappé soll in Madrid eine Ära prägen und das neue Aushängeschild des Nobelklubs werden. Wie der Radiosender ‚Onda Cero‘ berichtet, plant Real schon für den Januar einen neuen Anlauf, den Transfer unter Dach und Fach zu bringen. Man rechnet aber weiterhin mit einem Wechsel zum Saisonende.

Kylian Mbappé

Dass er im Sommer weg wollte, hat der 22-Jährige im Nachhinein öffentlich gemacht. Aktuell hält er den Ball flach und äußert sich nicht weiter zu seiner Zukunft. Vermutlich, um keine Unruhe zu provozieren. Denn sobald sein Abschied offiziell ist, dürfte es für ihn ungemütlich werden in Paris. Am Plan, PSG in Richtung Madrid zu verlassen, hat sich aber wohl wenig geändert. Schon im Januar kann der Weltmeister ohne Rücksprache mit seinem aktuellen Arbeitgeber einen ab Sommer gültigen Vertrag bei einem anderen Verein unterzeichnen.