Barças Herbst-Transfers | Tuchel ein geborener Gewinner

Woche der Wahrheit für Flick

Hansi Flick hat einen guten Start beim FC Barcelona hingelegt. Nun stehen aber binnen einer Woche die harten Aufgaben gegen den FC Sevilla, Bayern München und Real Madrid auf dem Plan. Dabei kann der Trainer immerhin auf einen besser gefüllten Kader zählen. Der neue Keeper Wojciech Szczesny hat sich spielfit gemacht, während die zuvor verletzten Mittelfeld-Hoffnungen Dani Olmo, Gavi und Fermín allesamt wieder ins Geschehen eingreifen können. Die ‚Mundo Deportivo‘ titelt daher: „Neuzugänge im Herbst.“ Gute Voraussetzungen also für die Woche der Wahrheit.

Peps Rückendeckung für Tuchel

In England wird nach wie vor heiß darüber diskutiert, ob es richtig ist, dass mit Thomas Tuchel künftig ein deutscher Trainer die Nationalmannschaft anführt. Der ‚Daily Star‘ verweist in diesem Kontext aber auf die Tatsache, dass es schlicht an englischen Alternativen auf diesem Niveau mangelt. Das Blatt bezeichnet Tuchel zudem als „geborenen Gewinner“ und verweist darauf, dass mit Pep Guardiola auch der Größte seiner Zunft seinen Segen gibt: „Niemand kann etwas dafür, wo er geboren ist“, sagte der Katalane zur Cause. Recht hat er.

