Inter: Wird Clauss der Hakimi-Nachfolger?

Inter Mailand blickt bei der Suche nach einem Nachfolger für Achraf Hakimi (22) offenbar nach Frankreich. Wie die ‚L‘ Équipe‘ berichtet, haben die Nerazzurri ein Auge auf Jonathan Clauss (28) geworfen, der aktuell beim RC Lens spielt. Vertreter des Außenbahnspielers seien bereits am Trainingsgelände der Mailänder gesichtet worden, um über einen Transfer zu verhandeln.

Hakimi ist sich nach FT-Informationen derweil bereits einig mit Paris St. Germain. Lediglich an der Ablösesumme hakt der Transfer noch. Clauss soll ebenfalls das Interesse vom FC Chelsea und Manchester City geweckt haben. Dem ehemaligen Spieler von Arminia Bielefeld gelangen in der abgelaufenen Spielzeit drei Tore und sechs Assists in 32 Ligaspielen.