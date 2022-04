Vier Angebote: Rüdiger hat eine Präferenz

Antonio Rüdiger hat vier Angebot von europäischen Top-Teams auf dem Tisch liegen. Zum einen versucht der FC Chelsea – trotz aktueller Handlungsunfähigkeit – seinen Abwehrspieler zu halten. Die Angebote der Blues entsprachen bislang aber nicht den Vorstellungen des deutschen Nationalspielers.

Schon im Januar berichtete FT von Angeboten von Paris St. Germain und von Real Madrid an Rüdiger. Wie diese Redaktion nun erfuhr, hat Rüdiger die PSG-Offerte nie abgelehnt – und abgelaufen ist sie auch nicht. Die Spur zu Real kühlte zwischenzeitlich etwas ab, erscheint aber mittlerweile wieder heißer. Die vereinsnahe ‚as‘ zeigt Rüdiger auf ihrem heutigen Titelblatt sogar schon im Real-Trikot.

Favorit Juventus

Problem: Das Angebot aus Madrid ist das niedrigste, während PSG am meisten bietet. Und dann ist da noch Rüdigers Wunschziel: Juventus Turin. Italienische Medien berichteten gar schon von einer Einigung. Soweit ist es zwar nicht, doch wenn Rüdiger letztlich zwischen gleich gut datierten Offerten wählen müsste, würde er nach FT-Infos am liebsten zu Juve gehen.

Es bleibt spannend, noch will sich der 29-Jährige ein paar Wochen Zeit für seine Entscheidung nehmen. Übrigens: In Italien spielte Rüdiger schon zwischen 2015 und 2017, als er das Trikot der AS Rom trug. Offenkundig hat sich der Rechtsfuß am Stiefel wohlgefühlt.